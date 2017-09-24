МИД Венгрии: украинская реформа образования нарушает конвенцию ООН

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто призвал ООН провести расследование из-за реформы образования в Украине. Об этом сообщает "Укринформ". Венгерский министр заявил, что новый закон об образовании нарушает право на использование языка национальных меньшинств.

"К сожалению, парламент Украины 5 сентября принял новый закон в сфере образования. Этот закон гораздо больше сокращает права на использование языков, запрещающий детям до 10 лет получать образование на родном языке", - заявил Сийярто заявил с трибуны Генассамблеи ООН.



По его мнению, украинская реформа нарушает конвенцию ООН и международные нормы, что может создать "опасный прецедент".



"Мы настойчиво призываем высокого комиссара ООН по правам человека начать расследование в связи с принятым законом в Украине", - добавил он.



Как сообщалось, в МИД подтвердили, что президент Румынии не приедет в Украину из-за закона об образовании.

