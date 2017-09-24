Пранкер Лексус час общался с Волкером от лица Турчинова

Российский пранкер Алексей Столяров (известный по прозвищу Лексус) прокомментировал сообщение пресс-службы СНБО о том, что некий российский пранкер был разоблачен при попытке связи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом сообщает RT.



"Я вчера час общался с Волкером. Мы затрагивали с ним стратегические вопросы, касающиеся Украины, России, Минских соглашений. Волкер, видимо, это Порошенко слил. Для меня это, конечно, очень смешным и нелепым кажется", - сказал он.



Столяров также добавил, что разговор с Волкером будет опубликован в ближайшее время.



"Сейчас мы подготовим материал, раз уж они решили сыграть на опережение. Но там час разговора, где человек обсуждает все стратегические вопросы относительно того, как США будут смотреть на Россию, Донбасс, - все это там есть. Но заявление о том, что не получилось, звучит абсурдно. Человек общался с нами час и выдал очень много интересных вещей, которые впоследствии станут интернет-мемами", - подчеркнул пранкер.



Как сообщалось, ранее в пресс-службе СНБО сообщили о том, что российский пранкер от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова пытался связаться со спецпредставителем США по стране Куртом Волкером.

