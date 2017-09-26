Brabus выпустит 10 Gelandewagen G65 в спецверсии

Ателье Brabus представило Mercedes-AMG G65 Gelandewagen в специальной версии Brabus G900 Rocket. Всего будет выпущено только 10 таких тюнингованных внедорожников по 880 000 долларов за штуку.



Технические характеристики G900 Rocket не раскрываются. Но их отличительной чертой в станет форсированный силовой агрегат мощностью 900 лошадиных сил.



Инженеры ателье Brabus переделали также некоторые кузовные панели из углепластика и добавили фирменную эмблему вместо значка Mercedes.



Когда именно Mercedes-AMG G65 Gelandewagen Brabus G900 поступит в продажу, неизвестно.



Как отмечает VistaNews, ранее Brabus представил на автосалоне во Франкфурте 900-сильный кабриолет Mercedes-AMG S65 Rocket 900.



Установленный на нем двигатель V12 твин-турбо был модернизирован, после чего его объем увеличился с 6,0 до 6,3 литра. Силовой агрегат получил более крупные турбокомпрессоры, новый электронный блок управления и изготовленный на заказ выпускной коллектор. Также изменения были внесены в цилиндры силового агрегата.



Все это позволило кабриолету набирать скорость в 100 км/ч за 3,9 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке 300 км/ч, однако разработчики сообщили, что при отключенном ограничителе машина разгоняется до 350 км/ч.





