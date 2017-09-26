Электронные сигареты способны вызывать сердечные аномалии

Всего одной электронной сигареты достаточно, чтобы вызвать у человека сильный выплеск адреналина. А это грозит повышенным давлением и другими проблемами, показали эксперименты. Как отмечает Reuters, ученые попросили 33 здоровых добровольца попробовать электронную сигарету с никотином, без никотина и плацебо-устройство.



При этом добровольцы носили на себе прибор, отслеживающий сердцебиение (аномальную вариабельность сердечного ритма) - показатель уровня адреналина. Было установлено: после того, как люди пробовали электронную сигарету с никотином, у них учащалось сердцебиение и повышался уровень адреналина.



Вдыхаемый никотин, поступающий из электронных сигарет и табачных продуктов, быстро попадает в кровоток и головной мозг. Он стимулирует нервы, связанные с адреналином, и надпочечники, что приводит к высвобождению адреналина. А это повышает риск аномальной вариабельности сердечного ритма, что, в свою очередь, нередко приводит к сердечным приступам и неожиданной смерти.

