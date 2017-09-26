Трамп ужесточил въезд в США для жителей трех стран

Американский президент Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых запрещен или ограничен въезд в США, сообщает пресс-служба Белого дома.



В список включены Венесуэла, Северная Корея и Чад. Эти страны присоединились к Ирану, Йемену, Ливии, Сирии и Сомали. Из списка убран Судан.



Согласно тексту указа, гражданам этих стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Что касается Венесуэлы, то временный запрет распространяется только на чиновников.



Запрет на въезд для граждан стран-новичков вступает в силу с 18 октября. Этого времени, по мнению американских властей, должно хватить пограничным службам в аэропортах, чтобы подготовиться к нововведению.



Сам Трамп прокомментировал свое решение в Twitter.



"Сделать Америку безопасной – мой приоритет номер один. Мы не будем принимать в нашей стране тех, кого не можем тщательно проверить", – написал он.



Как сообщалось, 6 марта Трамп подписал новую версию иммиграционного указа. В соответствии с ним, въезд в США будет запрещен на 90 дней жителям шести мусульманских стран – Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

