Венгрия хочет обсудить с министром Гриневич скандальный закон об образовании

Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог в официальном письме попросил украинского министра образования Лилию Гриневич о встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании, которым недовольны наши западные соседи. Об этом сообщает "Радио Свобода".



На встрече Балог как раз хочет обсудить опасения венгерских властей относительно нового украинского закона об образовании, который уничтожит образование на языках нацменьшинств.



Официальный Будапешт настаивает на пересмотре языковой статьи закона об образовании в Украине, поскольку, по мнению венгерских властей, это нарушает права 150-тысячного венгерского меньшинства на Закарпатье.



25 сентября Золтан Балог примет участие в открытии учебного года в венгероязычном Институте имени Ференца Ракоци II в городе Берегово на Закарпатье, куда также в числе почетных гостей пригласили и министра образования и науки Лилию Гриневич.



Напомним, что МИД Венгрии открытым текстом заявил, что украинская реформа образования нарушает конвенцию ООН.



Также ранее в МИД подтвердили, что президент Румынии не приедет в Украину из-за закона об образовании.



