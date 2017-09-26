На сгоревшем складе под Мариуполем нашли около 1,5 тысячи невзорвашихся боеприпасов

В селе Новоянисоль под Мариуполем при ликвидации пожара на складе боеприпасов изъяли около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов. которые не сдетонировали. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.



С 23 по 24 сентября пиротехники очистили от взрывоопасных предметов село Новоянисоль и прилегающую к складу территорию площадью 36 га. было изъято 1 459 взрывоопасных предметов.



В ведомстве отметили, что для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 90 человек, которые продолжают работы на месте.



Напомним, ранее военный прокурор АТО Олег Цицак сообщил, что разминирование территории загоревшегося склада с боеприпасами полностью завершено.



Как сообщалось, пожар на складе боеприпасов под Мариуполем удалось локализовать утром 23 сентября. Эвакуация гражданского населения не потребовалась.

