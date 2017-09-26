Омелян подал ответный иск против МАУ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал ответный иск против авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) о защите чести и достоинства.



"Я приготовил иск относительно защиты своей чести и достоинства. Он уже подан и я надеюсь, что будет рассмотрен как можно скорее. Я считаю, что те манипуляции, которые ведутся со стороны МАУ, являются непорядочными, не имеют никакого отношения к честной конкуренции",- сказал министр в ходе брифинга в понедельник.



Как сообщалось, МАУ подала ряд исков в суд, которые, по словам президента компании Юрия Мирошникова, касаются не работы ирландского лоу-коста Ryanair в Украине или каких-либо препятствий этой работе, а дискриминационных условий в отношении остальных перевозчиков.

