Адвокат Саакашвили оспорит штраф в 3400 гривен за "прорыв" границы

Адвокат Михаила Саакашвили заявил, что собирается обжаловать решение суда, который оштрафовал бывшего губернатора Одесской области в размере 3,4 тыс. грн за незаконное пересечение границы. Об этом сообщают "Украинские Новости".



"Однозначно, будем обжаловать. Мы пишем апелляционную жалобу, у нас есть 10 дней", - сказал Маркиян Галабала. При этом он отметил, что защита намерена просить полной отмены решения суда первой инстанции.



Напомним, что суд признал Саакашвили виновным и оштрафовал более чем на 100 евро. По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов или 3400 гривен.Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен.

