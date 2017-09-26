Субсидии на зиму для украинцев будут пересчитывать автоматически

Кабмин уже через неделю запустит процесс перерасчета размера зимней субсидии для населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства в Facebook. Отмечается, что субсидии назначаются на год - с мая по май следующего года. Ее размер рассчитывается - отдельно на летний период, отдельно на зимний - исключительно на основе доходов "прописанных" из числа фактически проживающих в квартире лиц.

В Кабмине обещает, что если субсидия была назначена в мае, то в октябре ее размер автоматически пересчитают на новый отопительный сезон. Никаких документов субсидиантам повторно подавать будет не нужно.



Как сообщалось, на выплату субсидии выделено в половину больше денег, чем планировалось, но и этого не хватает.



Также напомним, что в Украине продлили срок подачи заявлений на монетизацию субсидий.



