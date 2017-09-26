Субсидии на зиму для украинцев будут пересчитывать автоматически

Субсидии на зиму для украинцев будут пересчитывать автоматически

Кабмин уже через неделю запустит процесс перерасчета размера зимней субсидии для населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства в Facebook. Отмечается, что субсидии назначаются на год - с мая по май следующего года. Ее размер рассчитывается - отдельно на летний период, отдельно на зимний - исключительно на основе доходов "прописанных" из числа фактически проживающих в квартире лиц.

В Кабмине обещает, что если субсидия была назначена в мае, то в октябре ее размер автоматически пересчитают на новый отопительный сезон. Никаких документов субсидиантам повторно подавать будет не нужно.

Как сообщалось, на выплату субсидии выделено в половину больше денег, чем планировалось, но и этого не хватает.

Также напомним, что в Украине продлили срок подачи заявлений на монетизацию субсидий.