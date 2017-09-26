"Альтернатива для Германии" считает вопрос выплаты репараций Польше закрытым

Немецкие правые занимают единую позицию с действующим правительством Германии относительно выплаты репараций Польше и другим странам, которые имеют аналогичные претензии.



"Вопрос репараций закрыт после заключения "договора 2+4", он пересмотрен быть не может", - сказал в понедельник в Берлине лидер партийного списка "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд.



Он напомнил, что аналогичные требования поступают от Греции. "По этому вопросу позиция такая же, как и по другим аналогичным темам", - отметил Гауланд.



В очередной раз о претензиях Варшавы на репарации заявил лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью польским СМИ в понедельник. По его словам, Берлин не имеет правовых оснований отказывать в выплатах.

