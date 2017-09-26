Балога: Украине пора перестать надеяться на поставки оружия из США

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога считает, что Киеву пора перестать надеяться на поставки летального оружия из США и Канады: они никогда не начнутся, ведь мир "не живет только украинскими проблемами".



Порошенко в минувшую пятницу заявил, что его страна не будет получать от США вооружение летального характера. Ранее президент Украины заявлял, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было. В воскресенье издание Globe and Mail сообщило, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с украинским президентом Порошенко заявил о планах разрешить поставки летального оружия на Украину.



"Нам нужно снять с повестки дня тему предоставления летального оружия и не спекулировать на ней никогда. США, как и Канада, этого никогда не сделают. Потому что для них Россия, как бы нам всем не хотелось, остается страной, с которой надо договариваться, и лишний раз ее раздражать никто не будет", — написал Балога на своей странице в Facebook.



Он также написал, что Украине необходимо понять, что мир "не живет только украинскими проблемами". Он считает, что спасение Украины находится в ее же руках.



Ранее Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.



При этом РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

