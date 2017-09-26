Джамала раскритиковала закон о языковых квотах на радио

Победительница международного конкурса "Евровидение-2016" Джамала осудила закон о языковых квотах на радио, предусматривающий ограничения в музыке. Об этом сообщили западные СМИ.



По словам Джамалы, в мире много достойных композиций на английском, украинском и русском языке, и украинцы не обязаны вечно слушать "Два кольори" из-за того, что радиостанции обязаны соблюдать квоту, цитирует издание слова исполнительницы.



Под действие данных ограничений попала и песня самой Джамалы, с которой она одержала победу на "Евровидении" в 2016 году в Киеве.



Это композиция "1944", посвященная тяжелой судьбе крымских татар, на английском языке с припевом на татарском.

