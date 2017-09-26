На Украине в ближайшие сутки будет сухо и прохладно

На Украине в ближайшие сутки 26 сентября погоду будет определять антициклон над Европейской Россией, сформированный в сухом и прохладном воздухе, поэтому температура немного снизится, особенно в ночные и утренние часы, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не прогнозируется. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/ с.

Температура ночью 5-10°, на юге до 13°, днем 16-21 °.



В Киеве во вторник без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 сентября самая высокая температура днем была 31,7° в 1924 году, самая низкая ночью 0,4° в 1906 и 1939 годах.



На Украине 27 сентября без осадков. Ветер восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, в восточных регионах, а также в Сумской, Черниговской, Полтавской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°; днем 13- 18° тепла, на Закарпатье до 22°.



В Киеве в среду без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°.



По состоянию на 9:00 25 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°, в Днепре в районе Киева 17°.

