Плюсы и минусы «быстрых» кредитов

Деньги имеют обыкновение заканчиваться, причем, порой это происходит быстрее, чем мы планируем. В этом случае нам приходится занимать «до зарплаты» у соседей и друзей, а если речь идет о серьезных тратах – то обращаться за кредитами в банки или микрофинансовые организации (МФО). В каких случаях выходом могут стать «быстрые» кредиты, какие у них преимущества и недостатки?

Быстрыми кредитами, которые выдаются в сжатый срок, как правило, занимаются МФО. Также можно взять подобный кредит онлайн, на страницах профильных организаций. Первый плюс подобных займов – это доступность. Организации открыты практически на каждом шагу – достаточно прийти к ним, взяв необходимый пакет документов. График работы у них также удобен для большинства, как работающих, так и незанятых граждан.

При необходимости вы даже можете взять кредит онлайн на карту, просто заполнив необходимые поля в заявлении и дождавшись, пока его одобрят. В этом случае не придется идти в представительство конторы. Другими словами, подобный быстрый кредит становится удобным решением небольших проблем с финансами – все процедуры проходят относительно быстро и просто.

Какие недостатки у быстрых кредитов в МФО? Сразу стоит отметить, что у подобных займов очень высокий процент. Он может быть намного выше, чем у потребительских кредитов в банке. Возможно, вам стоит дождаться, пока кредит одобрит банк, но не переплачивать.

Грубо говоря, в МФО вы пользуетесь высокой скоростью выдачи и сниженными требованиями к заемщикам, но расплачиваетесь за это своими кровно заработанными. Порой проценты при быстрых займах могут доходить до 1-2% в день, а в случае просрочки с выплатой процент становится еще больше. Помните, что кредит, который вы возьмете сегодня, придется возвращать вдвойне или даже втройне большей суммой уже в ближайшее время. Поэтому быстрые займы – это крайний шаг и только в тоом слчае, если вы уверены, что отдадите его в срок.

Также МФО не выдают большие суммы и на длительный срок. Та же ситуация, если вы хотите взять онлайн кредитне в банке, а в микрофинансовой организации. Поэтому подобные займы не подойдут ни для чего кроме обыденных бытовых расходов и покупок в продуктовом магазине.

Отдельно стоит сказать, что недобросовестные МФО могут предлагать займами со скрытыми условиями и комиссиями. Внимательно изучайте договор, уточняйте общую сумму переплаты – ее обязаны озвучить не на словах, а представить в договоре. Даже если вы планируете отдать заем без задержек, уточните условия пролонгации и размер пени при просрочке оплаты. Помните, что если вы не отдадите кредит, взятый в офисе или онлайн, в срок, то за вами, вашим имуществом и вашими родственниками могут прийти коллекторы. Также не помешает сравнить условия выдачи кредитов сразу в нескольких организациях, чтобы найти оптимальный вариант.