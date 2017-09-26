«За життя» обогнала «Оппоблок» на три миллиарда!

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начнет выплаты вкладчикам ряда известных банков на общую сумму более 3 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба политической партии «За життя» после встречи председателя ФГВЛ Константина Ворушилина с лидером «За життя» Вадимом Рабиновичем и Евгением Мураевым в понедельник, 25 сентября 2017 года. Как известно, партия «За життя» инициировала и проводит уже третью неделю акции протеста возле Национального банка Украины с требованием вернуть деньги вкладчикам и привлечь к ответственности руководство НБУ.



«Самое главное, усилия партии «За життя» увенчались победой для простых людей: руководство ФГВФЛ заверило нас, что уже в ближайшие дни начнутся выплаты вкладчикам. Следом за вкладчиками «Артем-банка» и «Дельта-банка» деньги получат вкладчики «четвертой очереди» «Диамант-банка», а также новые вкладчики банка «Михайловский». Об этом нам в личной беседе сообщил Константин Ворушилин, он же озвучил и общую сумму возвращаемых денег – это более трех миллиардов гривен!» – заявил Вадим Рабинович.



По его мнению, акции протеста под НБУ стали решающим толчком к началу выплат денег обманутым вкладчикам именно сейчас, а не «через год или пять».



«Я не хочу говорить, что это достигнуто только благодаря нашим акциям под Нацбанком, но я уверен в том, что наши многодневные протесты стали решающим толчком для власти к тому, чтобы это происходило не через год или через пять, а именно сейчас! Первый результат, считаю достигнут, мы верили в победу, в нас верили люди – и партия «За життя» проявила стойкость и последовательность своих действий», – констатировал народный депутат.



Парламентарий подчеркнул, что митинг возле Нацбанка будет продолжаться, пока глава НБУ Валерия Гонтарева и ее заместительница Екатерина Рожкова не будут привлечены к уголовной ответственности.



«Особенно я хочу в такую минуту обратить внимание тех представителей «Оппозиционного блока», которые на своем телеканале «Интер» все время показывали, как плохо стоять у Нацбанка, какие там люди собирались, как они выглядели и чем пахли… Когда вы сумеете вернуть вкладчикам Украины три миллиарда (!!!) гривен – повторюсь, не украсть, а вернуть! – то сможем говорить, что вашу существование оправданно и логично как оппозиционной силы. Но вы этого не делаете, хотя громко называете себя оппозицией! Я ни разу не видел, чтобы вы переоделись из костюмов, вышли к людям, говорили об их насущной проблеме, об их потерях, сочувствовали им и сопереживали. Наверное, глядя на этих протестующих из окон французских вилл, трудно такое себе даже представить. А мы, партия «За життя», здесь, в Киеве, вели и будем продолжать вести защиту вкладчиков, защиту людей. Когда будет привлечена к уголовной ответственности Гонтарева, когда не допустят до назначения главой правления НБУ Рожкову, – тогда мы будем считать нашу задачу в этом направлении выполненной. Но мы готовы и на компромисс: чтобы Гонтареву посадили не сразу, а после детального и всестороннего расследования преступной деятельности в НБУ!» – отметил лидер партии «За життя».



Политик также поприветствовал начало расследования финансовым комитетом Конгресса США фактов коррупции в Нацбанке.



«Также сегодня пришла радостная новость из США, где финансовый комитет Конгресса начинает расследование по фактам коррупции в Нацбанке Украины, в частности, со стороны Валерии Гонтаревой. Мы приветствуем радостное совпадение взглядов американских конгрессменов с активистами партии «За життя», правда, мы это начинали говорить задолго до сегодняшнего дня, а на акции возле НБУ вышли две недели назад», – резюмировал Вадим Рабинович.



