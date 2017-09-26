По роману Билла Клинтона "Президент пропал" снимут сериал

Телеканал Showtime намерен перенести на телеэкраны события еще не вышедшего романа Билла Клинтона.



Экс-президент должен был представить свой политический триллер еще в мае, однако работа над ним затянулась. Для уверенности в успехе своего литературного творения он пригласил в соавторы одного из самых успешных писателей современности - Джеймса Паттерсона. Вместе они пишут о вымышленном президенте, который внезапно исчез из Белого дома, поясняет The Hollywood Reporter.



Источники, знакомые с ходом работы над книгой, отмечают, что в творческом тандеме Клинтон отвечает за точное описание нюансов, связанных с работой президента и Секретной службой. При этом он с нетерпением ожидает старта сериала. "Я не могу дождаться, когда Showtime претворит книгу в жизнь", - признается он.



Дата выхода "Президент пропал" перенесена на июнь 2018 года, релиз сериала пока не назначен.



Напомним, две недели назад стало известно, что один из сезонов сериала "Главнокомандующие" будет посвящен скандалу с Моникой Левински и попыткой импичмента Билла Клинтона. В основу шоу на канале History лягут книги Питера Бейкера "Нарушение: внутри импичмента" и "Испытание Уильяма Джефферсона Клинтона".



Кроме того, пикантные моменты президентства Билла Клинтона будут показаны в четвертом сезоне сериала "Американская история преступлений".



Билл Клинтон занимал Овальный кабинет с 1993-го по 2001 год. После отставки он зарабатывал лекциями и консультированием, а также поддерживал политические амбиции своей жены Хиллари. Он написал четыре книги, одна из которых - автобиография, а остальные посвящены науке, климатическим изменениям и экономике.





