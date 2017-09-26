В США собрали прототип сверхзвукового пассажирского самолета

Американская компания Spike Aerospace завершила сборку уменьшенного демонстратора технологий перспективного пассажирского сверхзвукового самолета S-512 и в скором времени планирует начать летные испытания аппарата, которые будут проводиться на одном из полигонов Новой Англии на северо-востоке США.



Как пишет N+1, испытания демонстратора должны продемонстрировать правильность выбранных при проектировании аппарата технических решений. Также разработчики намерены выяснить, насколько шумным будет полет проектируемого самолета на сверхзвуковой скорости.



Предполагается, что на первом этапе прототип пройдет общую облетку, а в середине будущего года приступит к полетам на дозвуковых скоростях. Сверхзвуковые полеты демонстратора планируется начать в конце 2019 года, а летные испытания полноценного прототипа S-512 - не позднее 2021 года.



Согласно проекту, S-512 сможет перевозить до 22 пассажиров на скорости до 1600 км/ч, а максимальная дальность полета этого самолета составит 11,5 тысячи километров. Spike Aerospace планирует начать поставки первых серийных самолетов заказчикам в 2023 году.



Отметим, что идея сверхзвукового пассажирского самолета была воплощена в жизнь еще в прошлом веке. Однако полеты советского лайнера Ту-144 и британо-французского Concorde были прекращены в 1978-м и 2003 годах соответственно. Основной причиной отказа от эксплуатации этих самолетов стала их экономическая неэффективность.







