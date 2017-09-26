Мед - самый полезный продукт?

Как передает "Вечерняя Москва", всего одной ложки меда при ежедневном потреблении достаточно, чтобы значительно поправить здоровье. Мед обладает свойствами мощного антиоксиданта и помогает телу избавиться от токсинов.



К тому же, мед имеет антибактериальные свойства, позволяющие с его помощью улучшить состояние кожи. Мед показан и худеющим. Сахар, содержащийся в меде, отличается от сахара в сладостях. Потом, мед ускоряет метаболизм, что помогает снизить вес. А еще он способствует снижению уровня холестерина.



Также мед очищает сосуды изнутри. Природный сахар (трегалоза), содержащийся в меде, может предотвратить сердечные приступы. Данный сахар активирует белок TFEB, который заставляет иммунные клетки (макрофаги) удалять жирные отложения из артерий. Как показали эксперименты с мышами, трегалоза снижала объемы отложений примерно на 30%.



То есть реально сокращался риск атеросклероза, из-за которого артерии теряют эластичность, повышается давление, развиваются серьезные сердечные недуги и сердечные приступы. Обычно при атеросклерозе макрофаги не способны очистить сосуды от отложений, так как они больше фокусируются на самом воспалении в сосудах.



В свою очередь, трегалоза не только усиливает действие макрофагов, но и заставляет эти клетки вести себя принципиально по-новому. Кстати, трегалозу можно также найти в грибах, лобстерах и креветках. Правда, в рамках эксперимента была доказана эффективность только инъекций трегалозы. Оральные формы сахара не работали.

