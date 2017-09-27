С начала года подорожали более 90% социальных продуктов

С начала текущего года подорожали более 90% социальных продуктов питания. Об этом сообщил председатель Ассоциация поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook. "Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о том, что за последние восемь месяцев, то есть с 10 января по 11 сентября 2017 года, состоялось стремительное подорожание мяса: свинины и говядины, соответственно на 31,5 грн, или 43% и 21,7 грн, или 24%.

Теперь килограмм недорогой свинины можно купить по средней цене 103,9 грн, а говядины с костью - по 109,8 грн за килограмм", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что с начала года более чем на 10 гривен выросли цены на сало - на 14,4 грн, или 35%, сыр мягкий - на 13,4 грн, или 16%, куриную тушку - на 13 грн, или 31%, масло сливочное - 11,3 грн, или 8%, вареные колбасы - на 10,2 грн, или 17%.



На сегодня сало стоит в среднем 54,9 грн за килограмм, сыр мягкий - 95 грн, куриная тушка - 55 грн, сливочное масло 147,2 грн, а "социальная" вареная колбаса - 71 грн за килограмм.



Также отмечается, что социальный хлеб, как белый, так и черный, с начала года подорожал на 1,5грн, или 14%.



Более чем на 20% подорожали овощи: морковь - на 3,9 грн, или 90%, лук - на 2,2 грн, или 48%, капуста - на 2,1 грн, или 53%, свекла - на 1,2 грн, или 31%, а картофель - на 1,1 грн, или 20%. По состоянию на 11 сентября средняя цена моркови 8,2 грн за килограмм, лука - 6,8 грн, капусты - 6 грн, свеклы - 5,2 грн, картофеля - 6,7 грн за килограмм.



С начала года цены на гречку и яйца уменьшилась соответственно на 4,7 грн., Или 16% и 3 грн, или 15%. Отныне гречка стоит 24,2 грн. за килограмм, а яйца - 17,9 грн. за десяток.



Заработная плата по официальным источникам с января по июль 2017 выросли на 22%, с 6008 грн в январе до 7339 грн в июле.

