Рева передал МВФ секретные предложения по спасению пенсионной реформы

Министерство социальной политики Украины передало Всемирному банку (ВБ) и Международному валютному фонду (МВФ) свои предложения касательно норм пенсионной реформы, которые вызывали сомнения у международных партнеров.



"Мы предоставили свои предложения и ждем от них ответа", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр социальной политики Андрей Рева в понедельник, отвечая на вопрос о встрече с представителями Всемирного банка.



По его словам, на данный момент ведутся переговоры касательно спорных моментов, и разглашать предложения, которые внесла украинская сторона, будет преждевременно. Рева отметил, что ввиду отсутствия миссии МВФ в Украине, переговоры касательно спорных моментов, которыми обеспокоены обе стороны, ведутся с представителями ВБ.



Напомним, что Всемирный банк и МВФ заявили, что недовольны украинской пенсионной реформой.



В частности, они считают, что в 2018 году индексацию пенсий проводить не стоит, а с 2019 года индексацию стоит проводить согласно четкой формуле. Также они выступают против введения накопительной пенсионной системы с 2019 года и расширения перечня видов деятельности, которую можно будет учитывать в пенсионный стаж (учеба в вузе, предпринимательство упрощенцев, декретные отпуски).



Кроме того, МВФ против выплаты временной помощи лицам, которые достигли 60-летнего возраста, но не имеют необходимого для получения пенсии страхового стажа.

