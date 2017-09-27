Власти Польши намерены потребовать репарации от Германии на международном уровне

Власти Польши намерены вывести вопрос получения военных репараций с Германии на международные площадки.



Об этом заявил председатель правящей в Польше партии Право и справедливость Ярослав Качиньский в интервью изданию Sieci Prawdy, передает РИА Новости.



“Нет никаких юридических оснований, чтобы Германия могла нам отказать. Здесь нужно действовать последовательно, разделив все действия на этапы. Сейчас этап сейма, а значит, еще не этап официального выступления польского государства“, - сказал Качиньский.



Польский политик считает, что вопрос нужно тщательно подготовить, сделать из него “проблему на международном уровне, а позже перейти к действиям более конкретным“.



Он отметил, что Польша понесла не только людские, но и огромные материальные потери во Второй мировой войне. “Нужно говорить о тех поездах, полных награбленных произведений искусства, ценных предметов, а также вещей менее ценных, обычного имущества поляков“, - сказал он.



Напомним, 7 сентября польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Польша готовится направить Германии официальный запрос на выплату репараций за ущерб, нанесенный РП во время Второй мировой войны. 8 сентября спикер правительства Германии заявил, что ФРГ осознает свою ответственность за преступления, но уже выплатила репарации.

