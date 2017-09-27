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- Работодателям на Украине запретили увольнять людей без предложения нового места работы
Работодателям на Украине запретили увольнять людей без предложения нового места работы
Во время сокращения кадров на предприятии на Украине, каждый работодатель обязан предлагать увольняемым вакансии в других своих подразделениях, если на момент сокращений в них есть пустующие места.
Соответствующий вывод содержится решении Верховного суда №6-1264цс17 в споре между компанией "Киевстар" и ее бывшим работником, передает UBR.
Судьи отметили, что предлагаемые увольняемым людям должности должны соответствовать квалификации человека.
"Квалификация — это очень важный момент. Работодатель обязан предложить работнику, которого увольняет в связи с сокращением, все имеющиеся вакансии и работы, которые может выполнять этот сотрудник, то есть те должности, которые соответствуют квалификации работника. Особенно если у него в других офисах или отделениях вакантна аналогичная должность. Компания должна сразу сообщить о свободной позиции, которая отвечает квалификации человека. Этого требует КЗоТ, и ВСУ на это обратил внимание. Таким образом, при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда, преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда", — отметил в беседе с журналистами старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Если компания нарушила это правило, то увольняемый сотрудник имеет право на материальное возмещение.
"Он (работодатель - Прим.Ред.) должен оплатить каждый день вынужденного прогула сокращенного человека — с момента сокращения по текущий момент. В соответствии с его должностным окладом. По сути человеку должны заплатить зарплату за все то время, что он судится с нерадивым работодателем", — добавил юрист.
Правовую позицию по этому делу также опубликовал адвокат, кандидат юридических наук Александр Дроздов.