Работодателям на Украине запретили увольнять людей без предложения нового места работы

Во время сокращения кадров на предприятии на Украине, каждый работодатель обязан предлагать увольняемым вакансии в других своих подразделениях, если на момент сокращений в них есть пустующие места.



Соответствующий вывод содержится решении Верховного суда №6-1264цс17 в споре между компанией "Киевстар" и ее бывшим работником, передает UBR.



Судьи отметили, что предлагаемые увольняемым людям должности должны соответствовать квалификации человека.



"Квалификация — это очень важный момент. Работодатель обязан предложить работнику, которого увольняет в связи с сокращением, все имеющиеся вакансии и работы, которые может выполнять этот сотрудник, то есть те должности, которые соответствуют квалификации работника. Особенно если у него в других офисах или отделениях вакантна аналогичная должность. Компания должна сразу сообщить о свободной позиции, которая отвечает квалификации человека. Этого требует КЗоТ, и ВСУ на это обратил внимание. Таким образом, при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда, преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда", — отметил в беседе с журналистами старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.



Если компания нарушила это правило, то увольняемый сотрудник имеет право на материальное возмещение.



"Он (работодатель - Прим.Ред.) должен оплатить каждый день вынужденного прогула сокращенного человека — с момента сокращения по текущий момент. В соответствии с его должностным окладом. По сути человеку должны заплатить зарплату за все то время, что он судится с нерадивым работодателем", — добавил юрист.



Правовую позицию по этому делу также опубликовал адвокат, кандидат юридических наук Александр Дроздов.

