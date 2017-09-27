Футбольные ультрас требуют от Порошенко отмены паспортного контроля при покупке билетов

Украинские футбольные ультрас потребовали отмены продажи именных билетов на матчи по паспортам. С соответствующим письмом они обратились к президенту Украины Петру Порошенко.



Об этом сообщает интернет-ресурс ultras.



"Обращаем Ваше внимание, как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, что вопреки действующему законодательству Украины, национальная Федерация футбола ввела продажу билетов на матчи сборной Украины по паспортам. Заставляя покупать билеты по паспортам, чиновники этой общественной организации проявляют неуважение к конституционным правам и свободам граждан. Ведь согласно Конституции Украины, никто не может заставить граждан делать то, что не предусмотрено законом. Требуем обеспечить соблюдение законодательства Украины", - написано в фанатском обращении.



Болельщики заявили, что они представляют 25 клубов и напомнили, что в свое время именные билеты пытались ввести при режиме Виктора Януковича.



"Стоит отметить, что подобные инициативы, по поводу входа на стадион по паспортам, не новые. Впервые их пытался ввести режим Януковича, проголосовав 16 января 2014 года за "диктаторские законы". Один из этих законов как раз и касался именных билетов на футбол", - резюмировали они.



Как сообщается, данное обращение поддержали фанатские движения "Динамо", "Шахтера", "Вереса", "Волыни", "Ворсклы", "Десны", "Днепра", "Днепра" (Черкассы), "Запорожские фанаты", "Зирки", "Зари", "Карпат", "Кристалла", "Металлиста", "Нивы" (Винница), Нивы" (Тернополь), "Оболони", "Александрии", "Подолья", "Скалы" (Стрый), "Таврии" (Симферополь), "Черноморца", "Николаева", "Полтавы" и ЦСКА (Киев).

