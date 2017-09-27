РЖД рассказала, какие пассажирские поезда первыми запустят в обход Украины

РЖД планирует запустить пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа — сперва на новую линию переключат те, у которых не было промежуточных остановок на старой, сообщил директор компании по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.



Строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход Украины завершилось в августе. С 20 сентября на этом участке началось грузовое движение.



"Запуск будет происходить в несколько этапов: первый этап, сейчас уже разрабатывается график без изменения времени, сначала там будут запущены поезда, которые не имеют промежуточных остановок", — рассказал Пегов.



По его словам, со следующего года, когда компания будет готова, весь поток пассажирских поездов переключат на обход. При этом, добавил Пегов, есть некоторые нюансы.



"Мы как раз этот вопрос прорабатываем, потому что все-таки поезда имели две дополнительные остановки промежуточные, где люди заходили и выходили. Мы не можем оставить эти населенные пункты вообще целиком без пассажирского движения, поэтому как раз обсуждается вопрос с проработкой графика, но мы еще должны понимать, что участок линии новый, надо его обкатать", — рассказал он.



По словам Пегова, на участке курсирует 61 пара пассажирских поездов дальнего следования, примерно треть из них проходили по старой линии без остановок.

