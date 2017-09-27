На Украине сохранится сухая, прохладная погода

На Украину в среду, 27 сентября, продолжит поступать холодный воздух с северо-востока Европы, сухую погоду будет определять гребень антициклона. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный (на западе - юго-восточный), 7-12 м/с, днем в южных и восточных областях порывы 15-22 м/с, в Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, на остальной территории 4-9° тепла, на побережье морей до 13°; днем в Украине 12-17°, на Закарпатье до 20°.

В Киеве 27 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 15-17°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 27 сентября самая высокая температура днем была 30,3° в 1924 году, самая низкая ночью -1,2° в 1906 году.



На Украине в четверг, 28 сентября, также без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.



Температура на крайнем юге страны и в западных областях ночью 4-9°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 10-15° тепла.



В Киеве 28 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 12-14° тепла.



По состоянию на 9:00 вторника, 26 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 17-21°, в Днепре в районе Киева 16°.

