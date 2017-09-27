Экипаж самолета Медведчука дал подписку о неразглашении полетов Наливайченко, — Рабинович

Валентин Наливайченко соврал на допросе в СБУ, заявил народный депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne. Экс-глава СБУ не только летал в РФ в 2015 году на самолете Виктора Медведчука, но и подставил рядовых пограничников и пилотов, против которых сегодня возбуждено уголовное дело, утверждает лидер партии «За життя».



По словам Рабиновича, он симпатизирует Наливайченко как политику, но хочет разобраться во всем, что происходило в Украине, когда Наливайченко возглавлял СБУ.



«Я говорю, что уже пограничнику предъявлено обвинение, уже допрошены пилоты. Я просто не понимаю, зачем Валентин Наливайченко делает это. Я готов с ним идти в любой суд. Не зря он сутки молчит после этого. Ну а я не понимаю зачем», — пояснил Рабинович.



Рабинович также утверждает, что именно Наливайченко, возглавляя СБУ, «дал команду крымской «Альфе» сложить оружие и разойтись по домам без единого выстрела».



«Два полета, я еще раз говорю, не один полет, а два полета он осуществил в Белгород, встречаясь с высшим руководством России. Как он оттуда вернулся? Как туда попал? Он не хочет отвечать. И сейчас он сказал, что не летал. Сегодня я официально обратился (с требованием — Ред.) создать парламентскую следственную комиссию. Я прошу СБУ, Генеральную прокуратуру, которой платят налогоплательщики: вы должны отработать свои деньги», — заявил народный депутат.



Он также прокомментировал свое вчерашнее заявление о том, что СБУ и Виктор Медведчук могут подать в суд на Рабиновича за обнародованную им информацию.



«Я вчера, в принципе, заступился за Медведчука. Я объясню вам почему. Потому что на Медведчука самолете он (Наливайченко – Ред.) улетал. А я рассказываю, как это было. В Жулянах, 3 числа, когда самолет (я цифру не помню, 3 или 5) вылетал в Белгород, к нему (Медведчуку — Ред.) приехал Наливайченко с тремя помощниками. Сказал, что безопасность Украины требует того, чтобы он взял его на борт и молчал об этом, дал им расписаться — ему, и пилотам — 10 лет неразглашения. А теперь они говорят: виноват Медведчук. Люди добрые и так нельзя, вы прекращайте врать», — призвал Рабинович.



По информации лидера партии «За життя», между Украиной и Российской Федерацией Медведчук осуществил 80 полетов.



«Это можно без разрешения президентов Украины и России? Нет! Когда садится его самолет в Москве, он едет к Путину. Когда садится в Киеве — сразу к Порошенко. Это правильно? Да, правильно! Существует такая теневая дипломатия, которая иногда спасает жизнь, всегда так было. Тогда с чего вы обвиняете человека? Если бы Украине не было выгодно его присутствие в Минской группе, отзовите его из этой группы. А если он там присутствует?.. Наливайченко летит — патриот Украины летит с ним тайно на встречу с руководством России, а виноват опять Медведчук», — подвел итог Рабинович.



