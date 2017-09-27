Во Львове объявили подозрение продавщице рыбы, которой отравились 63 человека

Львовская прокуратура объявила о подозрении местной продавщице рыбы, которой отравились 63 человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Женщина сама готовила и продавала рыбу горячего копчения в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный".



"Установлено, что женщина, зная, что нарушены правила и нормы могут привести к тяжелым последствиям, все же размораживали скумбрию и с помощью специального оборудования в помещении собственного гаража осуществляла горячее копчение рыбы. Изготовлен с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил товар без документов о качестве продавец сбывала на львовском рынке", - говорится в сообщении.



Правоохранители изъяли рыбу и направили ее образцы на экспертизу для проведения лабораторных исследований. Сейчас продолжается досудебное расследование.



Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.



Напомним, что первые пострадавшие от этой рыбы во Львове были госпитализированы в инфекционную больницу 23 сентября. Потом количество пострадавших расло.

