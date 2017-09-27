Киев рассчитывает согласовать в СБ ООН резолюцию о технической миссии в Донбассе

Украина рассчитывает на первоначальном этапе согласовать в ООН резолюцию о введении в Донбасс технической миссии, которая не будет обладать полным мандатом, а только определит, какие силы и средства необходимо направить в регион. Такое мнение высказал глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает во вторник издание "Сегодня.уа".



"Первая резолюция, которую будет принимать Совет безопасности ООН, - она будет технической, она даст только толчок, она не будет содержать мандаты всей миссии, и после этой резолюции или параллельно с ней, поскольку это будет дипломатическая и политическая техническая миссия, которую Генеральный секретарь направит для того, чтобы понять, какие средства и силы во временных рамках и по организации процесса реально нужны", - заявил министр.



Касаясь вопроса о возможности согласования основной резолюции СБ ООН о направлении миссии в Донбасс, Климкин объяснил, что Киев пока не торопится вносить собственный проект, надеясь прежде заручиться поддержкой остальных членов Совбеза ООН и полностью уйти от обсуждения российского варианта. "В чем заключается трюк. Если бы мы сейчас внесли какой-либо проект резолюции, даже самый лучший, Россия стала бы сразу играть или сама, или за счет своих друзей, чтобы якобы сблизить [резолюции], типа - нам нужен компромисс, нам нужен компромисс сейчас, а почему бы это не убрать, а может, границу на втором этапе. Поэтому <...> сначала общая позиция - с "Большой семеркой", с ЕС, со всеми странами, Китай тоже важен, я провел почти час с китайским министром, чтобы объяснить все нюансы; и только потом мы пойдем с нашей резолюцией, но это будет совместная резолюция, а не только наша резолюция", - заявил украинский министр.



В понедельник в эфире украинского телеканала ICTV Климкин сообщил, что украинский вариант резолюции уже готов и Украина подаст свой проект "именно в тот момент, когда будет совместная позиция со всеми основными игроками".



5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение такой миссии возможно не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минскими договоренностями.



Украина настаивает на размещении миссии на всей территории страны, при этом, по словам Порошенко, в задачи "голубых касок" должен также входить контроль за границей с Россией и возвращение "мира и украинского суверенитета на оккупированные территории". Он подчеркнул, что размещение миротворцев не должно привести к возникновению "замороженного конфликта" на украинской территории. Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после выступления в Совете Безопасности ООН, Порошенко сказал, что компромисс с РФ возможен.

