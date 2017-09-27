Ошибка в день рождения

Не знаю почему, но мне кажется, что это не совсем то, что патриотически настроенный гарант нации, крайне озабоченный языковой идентичностью, хотел бы получить в свой день рождения. Но жизнь порой безжалостна, как раздроченный запахом мяса аллигатор. Особенно если ему, аллигатору, кажется, что жертва хоть и хорохорится, строит планы на будущее, но слаба. И потому, несомненно, съедобна не по своей воле...



Но нация-то сильна! И сегодня все умиляются, как семья поздравляет с 52-летием гаранта украинской нации, которая по безвизу стремительно убывает в Европу и оттуда возвращаться не хочет. А вот Венгрия, как та Баба Яга на зарплате у московского Кремля, против. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро сообщил, что правительство его страны решило впредь блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной. И при этом пообещал: «Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины. ...Украина может забыть об интеграции в Европу».



Такой стала реакция Венгрии на то, что главковерх и главный лингвист нации подписал принятый 5 сентября 2017 года новый закон об образовании. О возможных негативных для страны последствиях такого шага «Версии» писали. Но: а) гарант нации, повторяю, патриот и пышается тем, что он украинец; б) не Венгрии учить уму-разуму нацию, которая уже угнездилась в Европе и на планете в то время, когда одетые в шкуры угры со своим звероподобным князем Арпадом еще только ломились с Волги через Карпаты в будущее гнездилище цивилизации, демократии и половой толерантности. Поэтому – нечего! Все идет по плану: Украина понад усэ, Украина для украинцев и полный СУГС, если кто не понял...



Но вот что самое противное: Киев теперь вынужден, ясное дело, равнодушно ждать, что об этом скажут и другие страны-соседи, которые тоже кипишевали по поводу «образовательного» закона. Президент Румынии Клаус Йоханнис даже отложил свой визит в Украину, а президент Молдовы Игорь Додон лично просил не подписывать закон.



На Молдову великой нации, уже одной ногой стоящей на пороге венской оперы с чашечкой братиславской кавы в одной руке и парижским круассаном в другой, конечно, наплевать. Но Венгрия, Болгария, Румыния и Польша – они ведь члены НАТО и ЕС, а вот Украина – только страшно жаждущий членства «недочленок». А самое противное то, что подписание скандально-раздражающего закона – это, как изящно выразился кто-то, тест на педикулез для всех, кто изъявил недовольство

Что вообще означает для Украины озвученная помощником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером американская стратегия в отношении России – противостоять русским везде, где они, русские, все дестабилизируют, но при этом избегать военных конфликтов и сотрудничать там, где без России не обойтись? Где здесь место Украины, если без России в ее Донбассе не обойтись, а взгляды Москвы и Вашингтона на украинские проблемы противоположны?

Ну, на Молдову великой нации, уже одной ногой стоящей на пороге венской оперы с чашечкой братиславской кавы в одной руке и парижским круассаном в другой, конечно, наплевать. Но Венгрия, Болгария, Румыния и Польша – они ведь члены НАТО и ЕС, а вот Украина – только страшно жаждущий членства «недочленок». А самое противное то, что подписание скандально-раздражающего закона – это, как изящно выразился кто-то, тест на педикулез для всех, кто изъявил недовольство. Или они продолжат свою линию и присоединятся к Венгрии в дальнейшей изоляции Украины и тем самым подтвердят верность своим соотечественникам-гражданам Украины, у которых фактически отбирают образование на родном языке с 2020 года. Или же все дружно опять поворчат-поворчат да и «сольют» венгерскую, румынскую, болгарскую, молдавскую и польскую общины Украины. Руководствуясь «высшими целями», например, борьбы с российским влиянием в регионе. На русских же в Европе давно привыкли не обращать внимания. А сами разработчики украинского закона, в принципе, и не скрывали, что главная его направленность – против русских, русскоязычных и даже русскоговорящих граждан Украины, которых, как в это воскресенье напомнил российский «Первый канал», 8 миллионов. Хотя раньше утверждали, что таковых 12-15 млн. Видимо, сейчас сами отминусовали Крым и самопровозглашенные республики Донбасса...Существует и другая не менее интересная проблема. Есть подозрение, что гарант нации по-прежнему делает ставку на русофобское и силовое решение проблем, возникших у Украины с Россией. Например, тот же Донбасс. После подписания образовательного закона понятно, что никакой «Минск-2» и давление насчет его безусловного выполнения не заставят не то что Крым, который уже «ушел», но даже ДНР с ЛНР видеть свое будущее в Украине. Ведь с языковой проблемы начался весь этот «ватно-колорадский сепаратизм» на украинском юго-востоке, который вдруг устремился в «русский мир». Однако же территориальная целостность – это одна из высших ценностей для любой страны. И главная функция гаранта любой нации, а не только украинской, которая, если верить патриотам, готова до последнего своего члена и даже мозга сражаться за «нэньку». Нет ли тут некоего противоречия: хотеть одного и быть готовым сражаться за него и в то же время делать все, чтобы страна рисковала распасться? Этопосле откровенно провальных во всех отношениях «видвидын» (посещения) гарантом США, которые «леталки» не дали, объем поставок обычного вооружения не увеличили, миротворцев по всему «оккупированному Донбассу (ДНР с ЛНР)» не обеспечили, есть ли у украинского гаранта, извините за тавтологию, гарантии того, что наш «главный стратегический партнер» впишется за Киев? Например, во время обострения конфликта в зоне АТО? Если да, то почему США ничего не дали Украине для усиления ее потенциала?Если нет, то на что тогда надежды Украины, которая, судя по всему, рискует поссориться почти со всеми своими западными соседями, а не только с Россией? Ведь вопрос может встать о выживаемости страны, если к ней, например, соседи начнут выдвигать претензии, похожие на претензии России. Да что там начнут – уже выдвигают. Пока, правда, на уровне общественных организаций. Например, в Польше готовят иски о реституции имущества в Галичине и на Волыни...что вообще означает для Украины озвученная помощником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером американская стратегия в отношении России – противостоять русским везде, где они, русские, все дестабилизируют, но при этом избегать военных конфликтов и сотрудничать там, где без России не обойтись? Где здесь место Украины, если без России в ее Донбассе не обойтись, а взгляды Москвы и Вашингтона на украинские проблемы противоположны? А то, что хоть как-то сближает США и Россию по Донбассу – соглашение «Минск-2», стало неприемлемым уже для ДНР/ЛНР после подписания «образовательного» закона. Что вообще означают слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что резолюция ООН по миротворцам в Украине будет согласована со всеми, включая страны ЕС и Китай?Непонятно и то, что имел в виду спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, когда в интервью «Зеркалу недели» сказал то, что в принципе, противоречит словам Макмастера: «Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, – найти общий язык с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла». Это что, ультиматум России ради поцелуев в десна с США? Если да, то хотелось бы увидеть, как его повторят Владимиру Путину и как он на него отреагирует. Но Путин Путиным, а что это означает для Украины и ее гаранта? Не было ли каких секретных договоренностей во время часовой встречи двух гарантов без журналистов? И если была договоренность о том, что США по-прежнему поддерживают украинского гаранта и согласны с его властью, то когда начнется эскалация конфликта в Донбассе и за счет каких средств? И что тогда делает в Украине экс-президент Грузии Михо Саакашвили, которого Польша подпустила в Украину, как зеки подпускают «торпеду» против «врага»?.....Короче, у гаранта сегодня день рождения, но непраздничные вопросы все равно остаются. Непраздничны они и для страны, которая вряд ли может чувствовать себя уверенно и в безопасности, если насчет нее больше вопросов и неясностей, чем чего-то определенного. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Министр Климкин вон вообще считает, что если на всех давить с украинским языком, то это обеспечит единение нации и повысит безопасность страны. Может, у него «давилка» уже выросла. Может, он тоже о ней что-то знает...