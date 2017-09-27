Ошибка в день рождения
Не знаю почему, но мне кажется, что это не совсем то, что патриотически настроенный гарант нации, крайне озабоченный языковой идентичностью, хотел бы получить в свой день рождения. Но жизнь порой безжалостна, как раздроченный запахом мяса аллигатор. Особенно если ему, аллигатору, кажется, что жертва хоть и хорохорится, строит планы на будущее, но слаба. И потому, несомненно, съедобна не по своей воле...
Но нация-то сильна! И сегодня все умиляются, как семья поздравляет с 52-летием гаранта украинской нации, которая по безвизу стремительно убывает в Европу и оттуда возвращаться не хочет. А вот Венгрия, как та Баба Яга на зарплате у московского Кремля, против. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро сообщил, что правительство его страны решило впредь блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной. И при этом пообещал: «Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины. ...Украина может забыть об интеграции в Европу».
Такой стала реакция Венгрии на то, что главковерх и главный лингвист нации подписал принятый 5 сентября 2017 года новый закон об образовании. О возможных негативных для страны последствиях такого шага «Версии» писали. Но: а) гарант нации, повторяю, патриот и пышается тем, что он украинец; б) не Венгрии учить уму-разуму нацию, которая уже угнездилась в Европе и на планете в то время, когда одетые в шкуры угры со своим звероподобным князем Арпадом еще только ломились с Волги через Карпаты в будущее гнездилище цивилизации, демократии и половой толерантности. Поэтому – нечего! Все идет по плану: Украина понад усэ, Украина для украинцев и полный СУГС, если кто не понял...
Но вот что самое противное: Киев теперь вынужден, ясное дело, равнодушно ждать, что об этом скажут и другие страны-соседи, которые тоже кипишевали по поводу «образовательного» закона. Президент Румынии Клаус Йоханнис даже отложил свой визит в Украину, а президент Молдовы Игорь Додон лично просил не подписывать закон.
На Молдову великой нации, уже одной ногой стоящей на пороге венской оперы с чашечкой братиславской кавы в одной руке и парижским круассаном в другой, конечно, наплевать. Но Венгрия, Болгария, Румыния и Польша – они ведь члены НАТО и ЕС, а вот Украина – только страшно жаждущий членства «недочленок». А самое противное то, что подписание скандально-раздражающего закона – это, как изящно выразился кто-то, тест на педикулез для всех, кто изъявил недовольство
Ну, на Молдову великой нации, уже одной ногой стоящей на пороге венской оперы с чашечкой братиславской кавы в одной руке и парижским круассаном в другой, конечно, наплевать. Но Венгрия, Болгария, Румыния и Польша – они ведь члены НАТО и ЕС, а вот Украина – только страшно жаждущий членства «недочленок». А самое противное то, что подписание скандально-раздражающего закона – это, как изящно выразился кто-то, тест на педикулез для всех, кто изъявил недовольство. Или они продолжат свою линию и присоединятся к Венгрии в дальнейшей изоляции Украины и тем самым подтвердят верность своим соотечественникам-гражданам Украины, у которых фактически отбирают образование на родном языке с 2020 года. Или же все дружно опять поворчат-поворчат да и «сольют» венгерскую, румынскую, болгарскую, молдавскую и польскую общины Украины. Руководствуясь «высшими целями», например, борьбы с российским влиянием в регионе. На русских же в Европе давно привыкли не обращать внимания. А сами разработчики украинского закона, в принципе, и не скрывали, что главная его направленность – против русских, русскоязычных и даже русскоговорящих граждан Украины, которых, как в это воскресенье напомнил российский «Первый канал», 8 миллионов. Хотя раньше утверждали, что таковых 12-15 млн. Видимо, сейчас сами отминусовали Крым и самопровозглашенные республики Донбасса...
Существует и другая не менее интересная проблема. Есть подозрение, что гарант нации по-прежнему делает ставку на русофобское и силовое решение проблем, возникших у Украины с Россией. Например, тот же Донбасс. После подписания образовательного закона понятно, что никакой «Минск-2» и давление насчет его безусловного выполнения не заставят не то что Крым, который уже «ушел», но даже ДНР с ЛНР видеть свое будущее в Украине. Ведь с языковой проблемы начался весь этот «ватно-колорадский сепаратизм» на украинском юго-востоке, который вдруг устремился в «русский мир». Однако же территориальная целостность – это одна из высших ценностей для любой страны. И главная функция гаранта любой нации, а не только украинской, которая, если верить патриотам, готова до последнего своего члена и даже мозга сражаться за «нэньку». Нет ли тут некоего противоречия: хотеть одного и быть готовым сражаться за него и в то же время делать все, чтобы страна рисковала распасться? Это первый момент.
Второй: после откровенно провальных во всех отношениях «видвидын» (посещения) гарантом США, которые «леталки» не дали, объем поставок обычного вооружения не увеличили, миротворцев по всему «оккупированному Донбассу (ДНР с ЛНР)» не обеспечили, есть ли у украинского гаранта, извините за тавтологию, гарантии того, что наш «главный стратегический партнер» впишется за Киев? Например, во время обострения конфликта в зоне АТО? Если да, то почему США ничего не дали Украине для усиления ее потенциала?
Что вообще означает для Украины озвученная помощником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером американская стратегия в отношении России – противостоять русским везде, где они, русские, все дестабилизируют, но при этом избегать военных конфликтов и сотрудничать там, где без России не обойтись? Где здесь место Украины, если без России в ее Донбассе не обойтись, а взгляды Москвы и Вашингтона на украинские проблемы противоположны?
Если нет, то на что тогда надежды Украины, которая, судя по всему, рискует поссориться почти со всеми своими западными соседями, а не только с Россией? Ведь вопрос может встать о выживаемости страны, если к ней, например, соседи начнут выдвигать претензии, похожие на претензии России. Да что там начнут – уже выдвигают. Пока, правда, на уровне общественных организаций. Например, в Польше готовят иски о реституции имущества в Галичине и на Волыни...
Третий: что вообще означает для Украины озвученная помощником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером американская стратегия в отношении России – противостоять русским везде, где они, русские, все дестабилизируют, но при этом избегать военных конфликтов и сотрудничать там, где без России не обойтись? Где здесь место Украины, если без России в ее Донбассе не обойтись, а взгляды Москвы и Вашингтона на украинские проблемы противоположны? А то, что хоть как-то сближает США и Россию по Донбассу – соглашение «Минск-2», стало неприемлемым уже для ДНР/ЛНР после подписания «образовательного» закона. Что вообще означают слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что резолюция ООН по миротворцам в Украине будет согласована со всеми, включая страны ЕС и Китай?
Непонятно и то, что имел в виду спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, когда в интервью «Зеркалу недели» сказал то, что в принципе, противоречит словам Макмастера: «Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, – найти общий язык с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла». Это что, ультиматум России ради поцелуев в десна с США? Если да, то хотелось бы увидеть, как его повторят Владимиру Путину и как он на него отреагирует. Но Путин Путиным, а что это означает для Украины и ее гаранта? Не было ли каких секретных договоренностей во время часовой встречи двух гарантов без журналистов? И если была договоренность о том, что США по-прежнему поддерживают украинского гаранта и согласны с его властью, то когда начнется эскалация конфликта в Донбассе и за счет каких средств? И что тогда делает в Украине экс-президент Грузии Михо Саакашвили, которого Польша подпустила в Украину, как зеки подпускают «торпеду» против «врага»?..
...Короче, у гаранта сегодня день рождения, но непраздничные вопросы все равно остаются. Непраздничны они и для страны, которая вряд ли может чувствовать себя уверенно и в безопасности, если насчет нее больше вопросов и неясностей, чем чего-то определенного. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Министр Климкин вон вообще считает, что если на всех давить с украинским языком, то это обеспечит единение нации и повысит безопасность страны. Может, у него «давилка» уже выросла. Может, он тоже о ней что-то знает...