Бывшие собственники Брокбизнесбанка удерживают здание в центре города при помощи титушек

По информации 5ого канала бизнес-центр в столице, который перешел в собственность Ощадбанка, бывшие собственники пытаются вернуть с помощью титушек.









Группа людей характерной внешности, которые возможно вооружены, что заметно на видео с камер наблюдения, в понедельник утром проникла в здание по адресу Саксаганского 115-а и продолжает его удерживать



Как сообщалось ранее в официальном заявлении банка (ссылка на релиз банка), Ощадбанк в соответствии с Законом Украины «Об ипотеке» приобрел право собственности на недвижимое имущество по указанному адресу.



В 2013 году здание было передано в залог Ощадбанку обществом с ограниченной ответственностью «Капитал Инвест ЛТД» в качестве обеспечения по кредитному договору, который был заключен между АО «Ощадбанк» и АО «Брокбизнесбанк» на сумму 200 млн. грн. Поскольку Брокбизнесбанк не выполнил обязательства по кредитному договору, Ощадбанк в судебном порядке в течение более чем трех лет пытался получить удовлетворение своих требований, в том числе за счет недвижимого залогового имущества.



В залоге Ощадбанка находилось два объекта недвижимости. В августе 2016 года постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда Киева Ощадбанк добился обращения взыскания на объект недвижимости по ул. Лепсе, общей площадью более 12 тыс. кв. м. Это позволило вернуть почти 120 млн. грн. залоговых средств.



Для окончательного погашения задолженности Ощадбанк в полном соответствии с Законом Украины «Об ипотеке» воспользовался возможностью удовлетворить свои требования во внесудебном порядке и приобрел право собственности на предмет ипотеки, который расположен на ул. Саксаганского

