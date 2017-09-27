Назначена дата премьеры сиквела "Оно"

Студия Warner Bros. официально объявила о начале работы над сиквелом хоррора "Оно", снятого Андерсом Мускьетти по роману Стивена Кинга. Уже известна дата премьеры - 6 сентября 2019 года.



По данным Deadline, над новой картиной будет работать съемочная группа "Оно" в полном составе, включая продюсера Барбару Мускьетти и сценариста Гари Добермана.



В продолжении будет рассказываться о "Клубе неудачников" спустя 27 лет, однако дети-актеры появятся на экране в серии флешбэков. Участникам клуба предстоит вернуться в родной городок на борьбу со злом. Предполагается, что одну из главных ролей сыграет Джессика Честейн.



Напомним, хоррор по одноименному роману Кинга уже вошел в историю мирового кинематографа как самый кассовый фильм жанра. Сборы картины, на производство которой было потрачено 35 млн долларов, превысили 475 млн долларов после минувшего уикенда. Это позволило "Оно" обойти в рейтинге "Изгоняющего дьявола" Уильяма Фридкина, заработавшего 441 млн долларов в прокате.







