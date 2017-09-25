Ролик на ютубе о бизнесе Кивана и Маркова бьёт рекорды

Народные депутаты Украины, представляющие различные политические партии, Андрей Левус, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, Евгений Дейдей требуют от ГПУ разобраться в сомнительных строительно-сепаратистских схемах скандально известного одесского бизнесмена Аданана Кивана.



Об этом говорится в запросах народных избранников на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, передают Известия.



Как утверждают нардепы, в свое время бизнес-партнеры Игорь Марков и Аднан Киван незаконно вывели под строительство очередной высотки санаторные земли в Одессе. Речь идет о землях бывшего санатория Нефтяник на улице Каманина, где теперь “красуется” очередная “жемчужина” от Кадорр-Групп.



И хотя Игоря Маркова и его сторонников по запрещенной в Украине политической партии Родина, давно нет в Одессе и в Украине, они получают дивиденды от успешно проведенных с Адананом Киваном сделок. Более того, народные избранники, а также известный политический деятель Дмитрий Корчинский утверждают, что деньги от строительного бизнеса Аднана Кивана идут на финансирование так называемых “ДНР/ЛНР”.



Эта история получила и большой общественный резонанс, о чем свидетельствует стремительно набирающий количество просмотров ролик о бизнес отношениях Кивана и Маркова.









По мнению же депутатов, к расследованию ГПУ должны подключиться и специалисты из Службы безопасности Украины. И проверить информацию о финансировании Аднаном Киваном боевиков из “ДНР/ЛНР”.



Ранее активисты, входящие в группу поддержки сирийского бизнесмена Аднана Кивана, попытались сорвать сессию Одесского горсовета и устроили драку перед зданием мэрии.



Источник: ICTV



