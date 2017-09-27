Суд обязал "Киевстар" открыть доступ для ГПУ к звонкам клиентов

Печерский районный суд фактически обязал оператора мобильной связи "Киевстар" открыть доступ следователям ко всему оборудованию компании с целью получения любой интересующей информации о телефонных разговорах и переписке. Об этом написал адвокат Олег Бабич на своей странице в Facebook.



"Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины прослушивает всех абонентов "Киевстар". Печерский районный суд фактически открыл доступ следователям ко всему оборудованию Киевстар с целью получения любой интересующей информации о телефонных разговорах и переписке, внимание, всех абонентов оператора мобильной связи, а это несколько миллионов человек!



То, что слушают всех было ясно, но теперь это уже делают абсолютно законно.



Честно говоря, я в шоке! Вместо того, что бы получать такую информацию по конкретным людям, которые подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, прокуратура решила не заморачиваться и получила судебное решение по всем гражданам", - написал он.



В тоже время, из опубликованных адвокатом документов понятно, что "Киевстар" подал апелляцию на решение Печерского суда и выиграл. В апелляционной жалобе указывалось, что решение суда является "непонятным и нечетким в отношении лиц, к которым оно применяется, так и в отношении лиц, которые будут его исполнять". Апелляционный суд жалобу "Киевстар" удовлетворил и решение Печерского суда отменил.



Правда, адвокат Бабич трактует это решение не в пользу оператора. “Никто не отменял решение об аресте оборудования "Киевстар". Да, они выиграли апелляцию, в которой просили от судьи первой инстанции разъяснить свое постановление об аресте оборудования. Но доступ следователям ко всему оборудованию Киевстар с целью получения любой интересующей информации о телефонных разговорах и переписке всех абонентов Киевстар как был, так и остался", - утверждает адвокат в комментарии "Стране".



Компания "Киевстар" пока ситуацию не комментирует.

