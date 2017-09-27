Киевский суд разрешил брату Саакашвили проживать на Украине

Киевский суд разрешил брату Саакашвили проживать на Украине

Печерский районный суд Киева признал незаконным решение Государственной миграционной службы (ГМС) Украины об отмене разрешения на проживание в стране Давиду Саакашвили, брату экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Павел Богомазов.

"Решение Государственной миграционной службы отменено. Давид Саакашвили может [оставаться в стране] полностью на законных основаниях, как он здесь и находился больше года, так он может и продолжать находиться", - отметил адвокат.

2 сентября ГМС обязала Давида Саакашвили добровольно покинуть территорию Украины, пригрозив в противном случае выдворением в страну гражданской принадлежности. В тот же день сотрудники Национальной полиции доставили Давида Саакашвили в органы государственной миграционной службы для дальнейшей его депортации. Защита обжаловала решение ГМС в Печерском райсуде.