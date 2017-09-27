Киев ведет переговоры с Канадой о строительстве на Украине завода боеприпасов

Украина предложила Канаде принять участие в строительстве завода по производству боеприпасов. Об этом сообщил во вторник министр обороны Степан Полторак по итогам переговоров с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном, который находится в Киеве с официальным визитом.



"Мы бы хотели, чтобы Канада приобщилась к строительству завода боеприпасов на Украине", - сказал украинский министр.



По словам Полторака, "переговоры по этому вопросу продолжаются". Кроме того, сказал министр, был рассмотрен вопрос поставок канадского оружия и оборудования для украинской армии.



В июле президент Петр Порошенко предложил построить на Украине завод по производству боеприпасов. Этот завод сможет выпускать патроны как натовского калибра, так и постсоветского. На реализацию этой задачи запланировано выделить 1,4 млрд гривен (примерно $54 млн).

