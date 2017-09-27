Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации с КНДР

США "полностью готовы" к военному варианту разрешению ситуации вокруг Корейского полуострова, который будет разрушителен для КНДР. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп на совместной с председателем правительства Испании Мариано Рахоем пресс-конференции в Белом доме.



"Мы полностью готовы ко второму варианту - не предпочтительному варианту. Но если мы сделаем выбор в пользу этого варианта, то он будет разрушительным для Северной Кореи. Он называется военным вариантом. Если нам придется его принять, мы это сделаем", - отметил он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать высказывания северокорейского лидера Ким Чен Ына.



"Он [Ким Чен Ын] ведет себя ужасно. Он говорит такие вещи, которых нельзя произносить, - считает американский лидер. - И мы реагируем на это".



Трамп выразил уверенность в том, что ситуация вокруг ядерной и ракетной программ КНДР "должна была быть решена 25, 20, 15, 10, наконец пять лет назад". "Тогда с ней можно было бы разобраться намного проще, чем сейчас. Целый ряд [вашингтонских] администраций оставили мне беспорядок, но я все исправлю. Посмотрим, что произойдет с Северной Кореей", - заключил президент США.



9 сентября американский лидер в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны "человеком-ракетой". Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия", и заявил, что произнесенные им оскорбления делают ракетный удар по США "еще более неизбежным". После этого Трамп написал в своем Twitter, что северокорейские власти "долго не протянут".



Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения республики с объявлением Пхеньяну войны. В понедельник глава МИД КНДР заявил журналистам в Нью-Йорке, что в ответ на "объявление войны" Пхеньян оставляет за собой право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны. В Белом доме в свою очередь указали на то, что ни одно государство не имеет право сбивать самолеты, которые находятся в международном воздушном пространстве.

