В Саудовской Аравии разрешат женщинам сесть за руль автомобилей

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выпустил декрет, согласно которому подданные-женщины смогут получать водительские права и управлять автомобилем, сообщают во вторник официальные саудовские СМИ.



Запрет на вождение для женщин на практике действует в Саудовской Аравии с 1990 года, но он никак не прописан в местных законах. Эта страна является единственной в мире, где де-факто действует подобный запрет.



В стране неоднократно создавались петиции и обращения к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.



Представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила во вторник на брифинге, что приветствует такой шаг саудовских властей.

