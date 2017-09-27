Скандальный закон об образовании опубликован в газете "Голос Украины"

Официальная газета Верховной Рады "Голос Украины" опубликовала скандальный закон "Об образовании", из-за которого у Украины начался конфликт с румынами и венграми. Закон размещен на сайте газеты.



Документу вступит в силу завтра - на следующий день после публикации, кроме статей 38 и абзаца третьего части второй ст.59, абзацев первого и третьего части второй ст. 61, вступающих в силу с 1 января 2018 года; в части пятой ст.61 и части девятой ст. 78 настоящего закона, а также части третьей ст.43 закона "Об общем среднем образовании" (в редакции настоящего закона), которые вступают в силу 1 января 2019 года; абзаца второго подпункта 5 пункта 4 раздела "Заключительные и переходные положения", вступающего в силу с 1 января 2030 года.



Закон "Об образовании", в частности, уничтожает обучение детей на языках нацменьшинств.



Напомним, что по данным украинского МИДа, сразу семь стран подвергли критике украинский закон об образовании.



Жестче всех отреагировала Венгрия, которая пообещала заблокировать сближение Украины с ЕС.



