Адвокат Януковича обвинил суд Киева в нарушении права на защиту

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько обвинил Оболонский районный суд Киева в нарушении права на защиту из-за ограничения времени для ознакомления с делом. Об этом он заявил в среду перед очередным заседанием суда.



"Я говорил это на первом заседании, сейчас повторяю, что для ознакомления с делом достаточно три месяца, а суд лишил меня этого права, он нарушил право на защиту, что является основанием для отмены его решения в будущем", - сказал он.



Адвокат заявил, что и на сегодняшнем заседании будет требовать предоставить ему три месяца для ознакомления с делом - до 18 ноября, так как одного месяца физически недостаточно, чтобы изучить 52 тома материалов. "Если мы хотим законное судебное рассмотрение, то необходимо дать адвокату три месяца", - добавил Герасько.



Оболонский районный суд заседании в среду продолжит изучать доказательства стороны обвинения, в частности, материалы экспертиз.



Экс-президент Украины 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих адвокатов.



Позже его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но 17 августа он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько, который был защитником на процессе по делу экс- начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Последний получил пожизненный срок по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

