Бирюков: диверсия на военных складах в Калиновке могла быть устроена с помощью БПЛА

Военные склады в г.Калиновка Винницкой области охранялись надежно, диверсия на них была осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата, допускает внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.



"Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить", - написал Бирюков на своей странице в соцсети Facebook.



"Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - добавил советник главы государства.



При этом он отметил, что министр обороны Украины Степан Полторак по своим функциональным обязанностям не имеет никакого отношения к управлению военными складами и арсеналами, поэтому обвинения в его адрес в связи с ситуацией в Калиновке безосновательны.



"Проблема в том, что мы воюем. В условиях большого, но недостаточного на покрытие всех потребностей финансирования, армия делает то, что может. И еще немножко сверху. Но победить закон сохранения массы и энергии мы не в состоянии", - написал Бирюков.



Он также рассказал, что "жесткий и глубокий аудит" по военным складам в Сватово и Балаклее, где ранее также происходили взрывы боеприпасов, не обнаружил никаких проблем с учетом хранимого. "Все сошлось", - подчеркнул Бирюков.



Как сообщалось, на территории военных частей в Калиновском районе Винницкой области вечером во вторник, 26 сентября, начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижавка) были оповещены, начата их эвакуация. Утром в среду в Генеральном штабе ВСУ сообщили о снижении интенсивность взрывов на военных складах и начале саперных работ на них.



В районе происшествия работают спасатели, которые уже ликвидировали возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов. Также на месте дежурят медики. Сообщается о двух пострадавших, которые в настоящее время госпитализированы.



Военная прокуратура Центрального региона внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) информацию о чрезвычайном происшествии на складах боеприпасов Министерства обороны Украины неподалеку от г.Калиновка с предварительной квалификацией по статье "Диверсия" Уголовного кодекса Украины.

