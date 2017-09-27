Гройсман в Калиновке

К сожалению, масштабы «пятой кремлевской колонны» в Украине явно недооценены. Зрадофилов столько, что взрыв их «пуканов» перекрывает абсолютно контролированные «выбухи» на военных складах в Калиновке. Дело дошло до того, что эти путинские сволочи подняли панику в столице нашей Батькивщины. То есть в городе Киеве. Пишут, падлы, что слышны взрывы на Троещине. Даже в гребаной Дарнице кто-то вышел покурить на балкон и стал кричать о наступлении оккупационных войск. Дебилы! Надо сохранять полное спокойствие. Гройсман уже приехал на место событий.



В эпицентре взрывов работает специальная группа следователей СБУ, которая проводит оперативные мероприятия, допрашивает свидетелей и собирает улики. Картина более или менее вырисовывается. Ровно в 22.00 над абсолютно пустыми складами воинской части в Калиновке завис российский беспилотник, из которого бросили бычок. На команды караула, который быстро покинул место происшествия, беспилотник вообще никак не реагировал. Ну беспилотник, следовательно, пилота нет. И в этот момент что-то бахнуло. Точнее, е…ло! Советник главы МВД Зорян сразу же заявил: «Склоняюсь к тому, что это диверсия Кремля». Его точку зрения поддержал другой известный специалист в области взрывчатых веществ, массажа в Катманду и ликвидации пожара на Васильковской нефтебазе. Имеется в виду легендарный Шкиряк, которого часто путают с однояйцевым братом.



Но паники никакой быть не может! Нация сплотилась в часы зверских испытаний. Десятки автовладельцев за смешные деньги – от одной до трех тысяч гривен – предлагали всем желающим эвакуироваться в безопасное место. Как сказал премьер Гройсман, «никто не растерялся». Все службы действовали просто блестяще. Думаю, всех надо наградить ценными призами. В патриотических пабликах начался сбор средств на покупку тепловизора, чтобы получить приемлемую картинку красивых взрывов. Вопли зрадофилов о том, что ВСУ остались без боеприпасов и в любой момент агрессор может ворваться в наши уютные дома, полностью подготовленные к отопительному сезону, следует жестко пресекать. Компетентные органы уже объяснили: в арсенале хранилось полное говно, которое вообще нельзя использовать. Многие снаряды пережили еще Первую мировую войну. Даже прозвучала мысль о том, что, мол, вот и хорошо все пошло. Не надо заморачиваться с ликвидацией излишков боезапасов.



Диверсанты возят с собой балалайку, одеты в красные кроссовки и, по словам Антона Геращенко, прошли спецподготовку в центре НКВД под Москвой. Перерыли все. Заглядывали даже под юбку продавщицы сельмага. Ничего. В этом и состоял злобный умысел кремлевских спецслужб. Они рассчитывали на самовозгорание под видом диверсии. Ну, так и произошло



Ликвидация последствий взрывов на пустых складах в Калиновке под руководством мудрого Гройсмана станет событием исторического масштаба. Все работает как часы: вода в гидрантах есть, песок есть, 28 000 жителей эвакуировали, служебные собаки и Нацгвардия накормлены, телевидение работает, диверсантов ищут и вот-вот схватят. Благодаря Гройсману дерзкая провокация Путина не удалась

И особо хочу предупредить зрадо…бов: вы раскачиваете лодку державности, рассказывая о поставках боеприпасов в Южный Судан. Типа испугались западных расследователей и бросились заметать следы. Сволочи! Горит всего лишь десять процентов совершенно пустых складов. Да, какие-то ракеты летают. В Виннице – родине Гройсмана – многие ночуют в подвалах. Однако премьер сказал: «Мы услышали вызов, и теперь надо, чтобы все были едины!». Володя, с...ка, я с тобой!Радостные новости постоянно приходят из Генштаба. По оценкам офицеров ГШ, оперативно прибывших полюбоваться на эпическую картину разлета снарядов, семьдесят процентов складов вообще не пострадали. Стоят новехонькими. Кремлевские наймиты кусают себе локти от зависти. На экстренном заседании правительства Гройсман наградил наиболее отличившихся ликвидаторов грамотами Кабмина, пустил скупую мужскую слезу и заявил: «Заможный народ является нашей целью». Многие насторожились, заговорили о принудительном раскулачивании, но все пока обошлось.Блестяще сработали украинские спецслужбы. Они получили оперативную информацию, что в день рождения президента на малой родине верховного главнокомандующего вражеские посипаки планируют устроить масштабную провокацию. Срочно были проведены антитеррористические учения с участием Национальной гвардии, наиболее смышленых представителей Национальной полиции, групп антитеррора «Альфа», «Бета» и «Ягуар». Все оцепили, на базарах проверяли паспорта и разрешения на торговлю салом. Ориентировка была точной: группа диверсантов из трех человек будет передвигаться на мотоцикле «Урал» с ростовскими номерами. Мотоцикл украшен якутским рунами, в коляске сидит медведь в шлеме. На вид примерно 200-250 килограммов. Диверсанты возят с собой балалайку, одеты в красные кроссовки и, по словам Антона Геращенко, прошли спецподготовку в центре НКВД под Москвой. Перерыли все. Заглядывали даже под юбку продавщицы сельмага. Ничего. В этом и состоял злобный умысел кремлевских спецслужб. Они рассчитывали на самовозгорание под видом диверсии. Ну, так и произошло.Меня, как и миллионы патриотичных пользователей «Фейсбука», до глубины души оскорбили комментарии винничан под видео о взрывах. Они же натурально матерились на языке агрессора на протяжении всей съемки! Куда смотрят наши спецслужбы? Следует вычислить этих мерзавцев по ай-пи.Одним ухом слушал блестящее выступление Гройсмана на Кабмине. Он закончил награждать сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям за блестящую работу. Объявил о заседании военного комитета под руководством самого верховного главнокомандующего. Думаю, меры будут приняты просто блестящие. На мой взгляд, следует немедленно депортировать Саакашвили в Грузию и установить в пострадавших районах передвижные экраны, на которых крутить ролик с поздравлениями жены гаранта. Он реально вставляет круче, чем кило свежего колумбийского кокаина. Вот это эмоции! Да после его просмотра люди голыми руками все потушат и разобьют на месте взрывов поющий не своим голосом фонтан с подсветкой.Волноваться не надо. Интенсивность взрывов резко снизилась, дыма практически нет. Так, иногда что-то е…нет, просвистит осколок, и все. Ситуация контролируемая, применяется передовой метод самовыгорания. Разрушений почти нет. Ну, пара сотен домов с выбитыми окнами и пробитой крышей, огород в какой-то химической дряни, и где-то что-то тихо горит. Люди настроены патриотически, передают всем приветы, пишут веселые посты в «Фейсбук» и делают селфи на фоне одиноких взрывов.Министр обороны Полторак сохраняет абсолютное спокойствие. Он находится с плановым визитом в Канаде. Там все хорошо. Переговоры о поставках Украине летального оружия после событий в Калиновке получили новый импульс. Канадцы поняли, что боеприпасов в Украине вообще нет. Зато есть огромный опыт быстрой и качественной ликвидации взрывов на военных складах. За два года четыре прекрасно спланированных и проведенных операции. Особенно впечатлила ликвидация пожара в Балаклее. Гройсман тогда тоже отличился. Все помнят легендарную фотку премьера с бабушками. Денег на всех не хватило, но никто не обиделся.Ликвидация последствий взрывов на пустых складах в Калиновке под руководством мудрого Гройсмана станет событием исторического масштаба. Все работает как часы: вода в гидрантах есть, песок есть, 28 000 жителей эвакуировали, служебные собаки и Нацгвардия накормлены, телевидение работает, диверсантов ищут и вот-вот схватят. Благодаря Гройсману дерзкая провокация Путина не удалась. Нация сплотилась вокруг премьера. Калиновка стала символом прорыва украинского народа к невиданным высотам духа. Патриотизм зашкаливает. Все рыдают от счастья и норовят поцеловать Володе ручку. СУГС, однозначно.