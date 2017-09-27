Заморозки на почве ожидаются в ближайшие дни

В ближайшие сутки большая часть территории Украины окажется под влиянием холодного воздуха арктического происхождения, продолжающего поступать в страну с северо-востока; в поле высокого атмосферного давления сохранится сухая погода. В целом по стране без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°, в южной части 5-10° тепла, в северных, восточных, центральных областях и в Карпатском регионе на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье 17-19°.



В Киеве – без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5°тепла, днем 13-15°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 сентября самая высокая температура днем была 29,3 в 1924г., самая низкая ночью -1,2 в 1906г.



На 29 сентября синоптики прогнозируют на Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 11-16° тепла; лишь на крайнем юге страны и Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5°тепла, на почве возможны заморозки 0-2°, днем 13-15°.



27 сентября на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 15-20°, в Днепре в районе Киева 16°.

