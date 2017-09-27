Вадим Рабинович: Чем хуже живется народу, тем шире морды у руководства страны!

Чем хуже и беднее живет украинский народ, тем «шире морды» у руководителей страны. Такое мнение в прямом эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина» высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.



«Я искренне не понимаю, почему правящий страной премьер говорит, что народ у нас процветает. Или вспоминаю знаменитого министра Реву, который сообщил, что украинцы слишком много едят. Я специально выяснил, какую государственную зарплату он получает. У него действительно «скромная» зарплата – со всеми надбавками и начислениями он в месяц получает от 100 до 140 тысяч гривен. Конечно, ему кажется, что остальные много жрут. Это аксиома: чем хуже и беднее живет народ, чем чаще его призывают затянуть пояса, тем свободнее эти пояса на пузе и шире морды у руководителей!» – констатировал народный депутат.



Парламентарий призвал, в первую очередь, не голосовать за «убийственную» пенсионную реформу Кабмина, а после этого – отправить в отставку «некомпетентное правительство», которое убеждает украинцев, что они уже богатые и счастливые.



«В конечном итоге, я не понимаю, и никто не понимает, чего мы хотим добиться? Мы обсуждаем какие-то глобальные вопросы, но не понимаем ответа на простой вопрос – что мы строим? Какую Украину мы хотим получить? Нет, нам ничего не говорят, а только убеждают, что мы уже все богатые и счастливые! Правительству померещилось, что в Украине все развивается, растет, увеличивается, а счастливый народ благодарит руководство за возможность при всем этом жить и радоваться!.. Мало того, Гройсман не отчитался за работу правительства в прошлом году, такого не было за всю историю Украины, это грубое нарушение закона. И после этого он приносит в парламент новый бюджет, приходит там дирижировать за какое-то нужное ему голосование», – заявил политик.



Вадим Рабинович подчеркнул, что власть сама «убивает» своих граждан невозможными тарифами и пенсиями, при этом говорит, что евроинтеграции Украины мешает Венгрия, которая выступила против подписанного президентом Петром Порошенко закона «Об образовании» и планирует блокировать все решения Евросоюза, направленные на сближение с Украиной.



«Премьер Гройсман заявил, что, если не примут пенсионную реформу, он точно уйдет в отставку. Я хочу обратиться к моим коллегам-депутатам, давайте сделаем хотя бы одно полезное для страны дело – и не проголосуем за эту реформу, чтобы он точно ушел в отставку. Если премьер-министр обещал, должен держать свое слово и уйти. Ничего личного к Гройсману или Яценюку у меня нет, но я хочу, чтобы мы все жили в нормальной стране. Мы не самые глупые или самые бедные, чтобы мы жили так, как сейчас. Вот когда мы будем платить нашим пенсионерам по 620 долларов в месяц пенсии, тогда мы можем себе позволить говорить, что «какая-то маленькая Венгрия» мешает нашей евроинтеграции, а сейчас мы убиваем своих граждан невозможными тарифами, пенсиями, на которые невозможно выжить, и что-то еще там говорим о соседях», – возмутился парламентарий.



По мнению лидера партии «За життя», для того, чтобы Украина стала богатой страной с развитой экономикой, необходимо ликвидировать коррупцию и некомпетентность в структурах власти.



«Если остановим эту свору вороватых чиновников – мы за год станем богатой страной! Нельзя построить демократию из коррупции и некомпетентности. И нельзя 20 лет рассказывать, что строишь, но не показывать результата. Нужно один раз определиться, что именно мы хотим получить – лодку, ковчег, космический корабль. И двигаться к этому – причем, быстро, ощутимо, чтобы народ чувствовал. Тогда мы сможем жить в благополучной и успешной стране, тогда мы построим настоящую, богатую, независимую, нейтральную «Швейцарию Восточной Европы»!» – резюмировал Вадим Рабинович.



