Гриневич допускает изменения в законодательстве в части языкового образования

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что допускает изменения в украинском законодательстве в части языкового образования после заключения Венецианской комиссии по новому закону "Об образовании". В понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева. Ранее Гриневич сообщила, что украинские власти намерены направить закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.



"Я скорее допускаю не изменения в этот закон (об образовании — ред.), а уточнения в другие подзаконные акты, а также специальный закон относительно языкового образования", — заявила Гриневич журналистам.



По ее словам, такие изменения возможны после получения заключения Венецианской комиссии по закону "Об образовании". Она заявила, что заключение экспертов может быть уже в конце осени.



В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

