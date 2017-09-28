В ГПУ рассматривают четыре версии ЧП под Винницей

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке (Винницкая обл.), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



"Под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные меры, направленные на раскрытие преступления. Отрабатываются 4 основные следственные версии совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.



В прокуратуре напомнили, что по факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).



Досудебное расследование в данном производстве поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области. Надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства осуществляет группа прокуроров военной прокуратуры Центрального региона Украины.



В то же время Генпрокуратура взяла на контроль состояние досудебного расследования уголовного производства.



По информации пресс-центра СБУ, следственная группа спецслужбы усилена опытными специалистами из центрального управления и региональных органов СБУ.



"Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе допрашиваются очевидцы и другие свидетели событий. По состоянию на 16.00 продолжается локализация последствий чрезвычайного происшествия на военных складах вблизи Калиновки. Специалисты начали работы по разминированию территории, что позволит следователям СБУ в ближайшее время начать осмотр места происшествия и назначить необходимые экспертизы", - отмечается в сообщении.



Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Жители Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были оповещены, проводилась их эвакуация.

