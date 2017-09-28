Ryanair отменит 400 тысяч проданных билетов

Авиакомпания Ryanair отменит еще 400 тысяч проданных билетов за период с ноября по март 2018 года, сообщает Экономическая правда.



В авиакомпании подтвердили, что пассажиров будут обслуживать на 25 самолетов меньше, чтобы сократить риск дальнейшей отмены авиарейсов.



Ранее в этом месяце ирландская авиакомпания отменила до 50 рейсов в день до октября, после того как она признала путаницу с отпусками пилотов.



В Ryanair заявили, что предложат пассажирам, чьи билеты будут отменены, альтернативные рейсы или полное возмещение.



Ранее сообщалось, что Европейская комиссия проверит, нарушает ли бюджетная авиакомпания Ryanair права пассажиров, отменяя сотни рейсов.



Всего уже были отменены рейсы для 400 тысяч пассажиров. Сумма убытков Ryanair может составить до 25 млн евро.



Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair снижает цены из-за резкого роста прибыли.

