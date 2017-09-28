Пожар на складах в Калиновке уничтожил боеприпасов на $800 миллионов

Ущерб от взрыва на военных складах в Калиновке Винницкой области составил около $800 млн. Об сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, пишет "УНН". "Сегодня в Калиновке боеприпасов сгорело ориентировочно на 800 млн долларов. То есть говорить, что ничего не случилось и говорить, что танковые снаряды там не были нужны, их все равно пришлось бы утилизировать...

...если такая позиция есть, то надо было их просто продать и получить в бюджет 800 млн долларов в гривневом эквиваленте. А делать победу из того, что мы смогли эффективно обеспечить эвакуацию населения и этим хвастаться со стороны вооруженных сил Украины, это было бы совершенно ничтожно", - сказал народный депутат.



Он при том добавил, что это "ориентировочная стоимость".



"Есть показатели стоимости тонны боеприпасов на мировом рынке. Я считаю, учитывая то количество, которая сгорела", - сказал Винник.



Парламентарий отметил, что Министерство обороны подало информацию о том, что якобы 70% боеприпасов остались невредимыми. "30% боеприпасов было уничтожено... Учитывая, что размер арсенала был 60 тыс. тонн, то отсюда и стоимость ($800 млн.)", - пояснил Винник.



26 сентября, около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка в Винницкой области, произошел пожар. Возгорание квалифицировали как диверсию.

