Опознаны альпинисты, тела которых найдены на Эльбрусе в сентябре: среди них трое украинцев

Установлены личности альпинистов, давно погибших на Эльбрусе и найденных спасателями в сентябре, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев в среду.



"Опознаны женщина из Санкт-Петербурга, пропавшая в 1991 году, мужчина из Москвы, пропавший в 2006 году, и трое украинских альпинистов - один из Винницы и двое из Хмельницкого, - пропавшие в 2004 году", - сказал Хаджиев.



Он также уточнил, что в 2004 году пропала группа украинцев из шести человек, судьба еще троих неизвестна.



"В этом году долго держалась необычно жаркая погода, активно таял снег, благодаря чему удалось 15, 17 и 19 сентября обнаружить тела давно погибших альпинистов. Сейчас на Эльбрусе уже начались снегопады", - отметил Хаджиев.

