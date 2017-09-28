Словакия также выссказалась по поводу нового закона об образовании

МИД Словакии надеется, что Украина будет соблюдать права представителей национальных меньшинств, проживающих на ее территории, на получение образования на родном языке. Об этом заявил во вторник журналистам в Братиславе пресс-секретарь ведомства республики Петер Суско, пишет "ТАСС".



МИД Словакии заинтересован в проведении консультаций с МИД Украины и министерством образования Украины по проблематике данного закона, - отметил он. - МИД Словакии готов использовать и иные инструменты двухсторонних (словацко-украинских - прим. Ред) отношений, чтобы обеспечить права национальных меньшинств (на Украине - прим. Ред.), и чтобы не произошло снижения существующих стандартов образования представителей словацкого национального меньшинства на Украине".



Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Опасения по поводу нарушения прав многочисленных на Украине национальных меньшинств ранее выразили Россия, Венгрия, Румыния и Молдавия.

